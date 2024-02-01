Южноуральские спортсмены одержали победы на чемпионате УрФО по ориентированию

Лыжные соревнования прошли в поселке Слюдоруднике под Кыштымом

Более 200 спортсменов выступили на чемпионате и первенстве УрФО по лыжному ориентированию, которые завершились в поселке Слюдоруднике в Кыштымском городском округе. Уверенную победу в командном зачете одержала мужская сборная Челябинской области. Южноуральские спортсменки заняли второе место, сообщает региональная Федерация спортивного ориентирования.

На соревнованиях в СТЦ «Провинция» (поселок Слюдорудник) спортсмены Челябинской области завоевали более двух десятков наград. Лыжники-ориентировщики разыграли комплекты медалей на спринтерской и классической дистанциях, а также в эстафетах в различных возрастных категориях.

Два вида индивидуальной программы у мужчин выиграл воспитанник челябинской СШОР № 5 Егор Зорин, два первых места в группе девушек до 15 лет — на классической дистанции и в эстафете — у спортсменки спортшколы ЧТЗ Анастасии Мастриковой. Золотые награды также завоевали Елизавета Кузнеченкова, Радмила Бакунина.

Успешно выступили наши земляки и в эстафетах. Женская команда среди спортсменок не старше 17 лет показала лучший результат. В ее составе золото завоевали Анастасия Мастрикова, Валентина Моргачева и Полина Сербина. В аналогичной гонке среди мужчин победу одержали Данила Быков, Максим Михалев и Артемий Дорма.

На счету ориентировщиков Челябинской области также больше десятка призовых мест в различных возрастных группах. В командном зачете чемпионата УрФО мужчины, представляющие Челябинскую область, заняли первое место, женщины — второе. У юношей и девушек также вторые места в общекомандном зачете.