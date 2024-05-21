В трех городах Челябинской области прошли состязания по ориентированию «Российский азимут»

На старт массовых соревнований вышли более 1000 южноуральцев

В Челябинской области прошли всероссийские соревнования по ориентированию «Российский азимут — 2024». В этом году массовые забеги прошли в трех городах региона — Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. В них приняли участие более тысяч южноуральцев, сообщают организаторы мероприятия.

Заявиться на участие в состязаниях могли все желающие. Им необходимо было выбрать одну из дистанций — от 1 до 6 км. Отдельно прошел забег в категории «Дети с родителями», в которых могли принять участие с папами или мамами ребята от 5 лет и старше.

«Ориентирование — не только познавательный, но и прикладной вид спорта. Это умение и зимой и летом находить себя на местности с помощью компаса и карты. Некоторые называют этот вид спорта шахматами на бегу. Это разнообразная физическая и умственная нагрузка одновременно. И, конечно же, из плюсов — свежий воздух и общение с природой», — отметила главный судья соревнований Лариса Гуревич.

В Челябинске победителями в абсолютном зачете стали у мужчин Алексей Коровин, у женщин — Ирина Рахманкулова. Самыми возрастными участниками стали Александр Асадуллин и Александр Берданосов. Они уже разменяли девятый десяток, но продолжают регулярно участвовать в соревнованиях. Оба фактически стояли у истоков развития ориентирования на Южном Урале.

Отметим, что «Российский азимут» — одни из самых масштабных соревнований по спортивному ориентированию, собирающие в середине мая по всей стране — от Калининграда до Владивостока десятки тысяч участников. Эти состязания проводятся с 2006 года. По масштабу и числу участников проект схож с такими популярными спортивно-массовыми мероприятиям, как «Лыжня России» и «Кросс Наций».