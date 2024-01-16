Челябинец Артемий Дорма одержал победу на Кубке России по лыжному ориентированию

Он выиграл классическую гонку и финишировал третьим в спринте

В поселке Слюдорудник (рядом с Кыштымом) завершился Кубок России по лыжному ориентированию. Сильнейшие спортсмены страны определили победителей и призеров соревнований в трех дисциплинах. Успешно выступил в турнире челябинский спортсмен Артемий Дорма. Он стал победителем в классической гонке, а затем завоевал бронзу на спринтерской дистанции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первый день соревнований состоялась мужская классическая гонка на 8,1 км с 16 контрольными пунктами. Челябинец Артемий Дорма выступил на ней блестяще: он не только ее выиграл, но и «привез» соперникам 48 секунд — с таким отставанием финишировал серебряный призер, которым стал... 50-летний Эдуард Хренников.

Многократный чемпион мира из Перми является легендой спортивного ориентирования в России. Несмотря на солидный возраст, он доказал, что способен бороться за высокие места и оказывать сопротивление молодым соперникам. Более того, он даже выиграл марафонскую гонку, опередив ближайшего преследователя на 35 секунд.

Что касается челябинца, то он золотой медалью в «классике» не ограничился. На следующий день он выступил в спринтерской гонке, где стал бронзовым призером. Победу здесь одержал Сергей Горланов (Хабаровский край), серебро — у Владислава Киселева (Пермский край).

«Своим выступлением на Кубке России, конечно же, доволен. Первый раз удалось выиграть состязания с участием всех сильнейших ориентировщиков страны. Но впереди куда более ответственный старт — чемпионат России, который стартует уже сегодня. Ставлю перед собой задачу попасть в тройку призеров и постараться показать хороший результат», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» Артемий Дорма.

Спортсмен также добавил, что трасса в Слюдоруднике соответствует высоким стандартам. Кроме того, возвышенности и холмы придали состязаниям экстрима и непредсказуемости.

«Фишкой классической гонки стал перегон с набором высоты 80 м и крутым спуском, который заканчивался поворотом. Это добавило острых ощущений и впечатлений от дистанции. Ну и сама местность в Слюдоруднике горная, интересная. Организаторы хорошо подготовили трассу», — добавил спортсмен.

Артемий Дорма на соревнованиях представляет челябинскую ОДЮСШ и занимается под руководством тренера Ольги Кучиной. Ранее он неоднократно становился победителем первенств России. В 2019 году одержал главную победу на международных состязаниях, выиграв мировое первенство в Швеции.

Уже сегодня, 16 января, в поселке Слюдорудник стартует чемпионат России по лыжному ориентированию. Он продлится три дня и завершится 18‑го числа. Старт является основным в сезоне для представителей этого вида спорта.