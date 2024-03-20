Челябинский спортсмен завершил сезон в числе сильнейших ориентировщиков России

Артемий Дорма занял третье место в общем зачете чемпионата страны

В Республике Алтай завершили спортивный сезон представители лыжного ориентирования. На последнем этапе соревнований серебряную медаль на марафонской дистанции завоевал челябинец Артемий Дорма. Благодаря стабильному выступлению и высоким результатам на других стартах он финишировал в тройке сильнейших в общем зачете чемпионата России, сообщает региональный Минспорт.

Заключительные старты чемпионата страны прошли в Республике Алтай в окрестностях известного еще с советских времен учебно-тренировочного центра «Семинский перевал» на высоте около 2000 метров. Соревнования прошли в двух дисциплинах лыжного ориентирования — в классике и марафоне.

Челябинец Артемий Дорма стал четвертым в первый соревновательный день и завоевал серебряную награду на марафонской дистанции (20,5 км, 32 контрольных пункта). Отметим, что Артемий на всех стартах сезона стабильно входил в число лучших лыжников-ориентировщиков, что позволило ему стать третьим в общем зачете чемпионата России.

Напомним, что перед стартами в Республике Алтай Артемий Дорма вместе с еще одним челябинцем — Егором Зориным завоевали бронзу в двухэтапной эстафете на чемпионате страны в Иркутске. А до этого Артемий стал абсолютным победителем чемпионата России среди студентов и вместе с командой ЮУрГУ выиграл и командный зачет чемпионата.