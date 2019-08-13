Челябинец завоевал «серебро» на юношеском первенстве Европы по пауэрлифтингу

Соревнования проходили в Люксембурге.

С 7 по 10 августа в Люксембурге прошло юношеское первенство Европы по пауэрлифтингу. Челябинец Юрий Савиных завоевал серебряную медаль соревнований.

15-летний спортсмен в состязаниях по классическому жиму штанги лежа показал «серебряный» результат: он смог поднять штангу в 105 килограммов. Челябинец уступил лишь 25 килограммов сопернику из Грузии, который был старше его на два года.

Отметим, что Юрий тренируется под руководством родной тети Натальи Савиных, мастера спорта России международного класса, победительницы первенства мира.

«Это первый международный старт! Проиграли парню из Грузии, но ему 17 лет. В упорной борьбе завоевали второе место, пожали одинаково по 105 кг с французом, но Юра легче по весу на 300 граммов», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Наталья Савиных.

Также стоит упомянуть, что отец Юрия Сергей Савиных тоже является обладателем званий мастера спорта России международного класса и победителем первенства мира. А дед Василий Савиных был двукратным чемпионом Советского Союза по силовому троеборью.