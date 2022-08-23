Южноуральские регбистки принесли региону зачетные очки на Всероссийской cпартакиаде

Челябинская женская команда заняла 9‑е место по итогам турнира

В Москве завершился женский турнир по регби-7 на Всероссийской летней cпартакиаде. Сборная Челябинской области, сформированная на основе профессиональной команды «Малахит», заняла итоговое 9-е место. По итогам соревнований южноуральские девушки набрали 12 очков в общий зачет Спартакиады среди субъектов РФ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В женском турнире по регби-7 приняли участие 12 сильнейших команд страны. На групповом этапе они были разбиты на 3 группы по 4 коллектива в каждой. Сборной Челябинской области, костяк которой составили девушки из клуба «Малахит», достались в соперники представители Московской и Воронежской областей, а также Республики Татарстан.

В первых двух поединках южноуральской команде пришлось сражаться с главными фаворитами cпартакиады. Борьбы с превосходящим в классе соперником не случилось — разгромные поражения от Татарстана (0:62) и Московской области (0:60). Зато в поединке с Воронежской областью нашим девушкам удалось не просто сыграть на равных, но и выиграть со счетом 52:5. Как результат — третье место в группе и игра в утешительном турнире за 9—12-е места.

Здесь сборная Челябинской области сначала выиграла у той же команды из Воронежской области (32:0), а затем удалось в равном поединке сломить сопротивление Белгородской области (19:5) и занять итоговое 9-е место в турнире.

Победителем Всероссийской летней спартакиады стала сборная Москвы. В финальном матче столичные регбистки выиграли у Московской области (24:0). Обладателями бронзовых наград стали девушки из Красноярского края. В утешительном финале они обыграли соперниц из Краснодарского края (24:5).