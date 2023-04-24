Регбистки из челябинской команды «Малахит» провели сборы в Краснодаре

Южноуральский клуб готовится к третьему туру Федеральной регбийной лиги

Челябинский женский регбийный клуб «Малахит» провел учебно-тренировочные сборы в Краснодаре, где сыграл восемь контрольных матчей с командами из Нижнего Новгорода и Таганрога. Челябинские спортсменки готовятся к третьему туру Федеральной регбийной лиги, в турнирной таблице которой занимают 10-е место из 12 команд, сообщается в штабе челябинского клуба.

На сборах в Краснодаре регбистки закладывают основу для второй части чемпионата в Федеральной регбийной лиге. После двух сыгранных туров челябинская команда «Малахит» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице из 12 команд.

«На сборах провели мощнейшие тренировки, сыграли восемь контрольных матчей. Спасибо клубу „Феникс“ из Нижнего Новгорода, а также мужской и женской командам из Таганрога за товарищеские игры и бесценный опыт», — сообщили Первому областному информагентству в штабе челябинской команды.

Третий тур Федеральной регбийной лиги среди женских команд пройдет там же, в Краснодаре, 27—28 апреля.