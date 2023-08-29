Челябинский клуб «Малахит» стартовал в новом сезоне Федеральной лиги по регби-7

По итогам первого тура в Йошкар-Оле южноуральская команда заняла 8-е место

В Йошкар-Оле стартовал новый сезон Федеральной лиги Регби-7 среди женских команд. В первом туре челябинский клуб «Малахит» одержал одну победу, заняв итоговое 8-е место. Показать более высокий результат помешали травмы трех ведущих игроков, сообщает корреспондент Первого областного.

В сезоне-2023/2024 в Федеральной лиге по регби-7 (второй эшелон чемпионата России) взяли старт 10 команд. Среди них и челябинский клуб «Малахит». В первом туре, прошедшем на стадионе «Дружба» в Йошкар-Оле, участники были разбиты на две группы по 5 команд в каждой.

Челябинские регбистки постарались оказать достойное сопротивление соперникам на групповом этапе. «Малахит» потерпел три поражения, но сумел-таки одержать «сухую» победу над командой «Московская академия регби» — 20:0. В утешительном турнире за 5-8-е места «Малахит» еще дважды уступил соперницам из Казани и Нижнего Новгорода, заняв итоговое 8-е место.

«Первый тур всегда вводный. Мы отправились в Йошкар-Олу без трех основных игроков, получивших травмы. Кроме того, в период межсезонья у нас обновился состав. Новобранцам необходимо время на адаптацию в коллективе. В целом, первый тур показал, что после длительного перерыва мы тяжело входим в новый сезон. Будем основательно готовиться к следующим матчам и корректировать план подготовки к ним», — сообщил Первому областному главный тренер клуба «Малахит» Илья Охремов.

Федеральная лига Регби-7 среди женских команд. Результаты матчей с участием клуба «Малахит»:

Групповой этап:

ЦСКА-2 (Москва) — «Малахит» (Челябинск) — 39:0

«Невский район» (Санкт-Петербург) — «Малахит» (Челябинск) — 44:10

«ГУОР-Щелково» (Московская область) — «Малахит» (Челябинск) — 25:7

«Малахит» (Челябинск) — «МАР» (Москва) — 20:0

За 5-8-е места

Студенческая сборная РТ (Казань) — «Малахит» (Челябинск) — 38:0

За 7-е место

«Феникс» (Нижний Новгород) — «Малахит» (Челябинск) — 39:0

Следующий тур в Федеральной лиге по регби-7 среди женских команд пройдет 23-24 сентября в Москве.