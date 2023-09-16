Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Федерации регби России

А также обсудил с Игорем Артемьевым перспективы развития этого вида спорта в Челябинской области

Сегодня, 16 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Федерации регби России Игорем Артемьевым. Глава региона также обсудил с гостем перспективы развития этого вида спорта в Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В эти дни в Челябинске проходят региональные состязания школьной лиги по тэг-регби. Посетили турнир губернатор Алексей Текслер и председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Кроме того, они приняли участие в совещании, на котором обсудили перспективы развития регби в Челябинской области. По его окончании они подписали соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня мы видим, как динамично и успешно регби развивается в школах Челябинской области. У детей есть интерес к этому виду спорта. Думаю, это является хорошей основой для развития в Челябинской области детско-юношеского, студенческого и профессионального регби. Хотя у нас уже есть женская команда „Малахит“, которая участвует в чемпионате России. Думаю, есть необходимость и в улучшении инфраструктуры регби, создания комфортных условий для занятий этим видом спорта у мальчишек и девчонок», — отметил в ходе совещания Алексей Текслер.

В настоящее время в Челябинской области регби занимаются около трех тысяч детей. Наиболее динамично развивается этот вид спорта в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Коркино, Еманжелинске. Региональная федерация также успешно реализует в городах области проект «Регби в школе».