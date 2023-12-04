Пловцы из Челябинской области стали призерами турнира «Резерв России»

Они завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4×50 метров

В Саранске завершились представительные соревнования «Резерв России» по плаванию, на которых сборная Челябинской области завоевала бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4×50 метров. Она уступила лишь соперникам из Москвы и Санкт-Петербурга. В составе команды призерами турнира стали Герман Цитрин, Полина Алошнина, Игорь Архангельский и Екатерина Гузик, сообщает региональная федерация плавания.

Состязания прошли во Дворце водных видов спорта города Саранска и собрали сильнейших перспективных пловцов со всей страны. В упорной борьбе сборная Челябинской области смогла завоевать бронзовые медали в комбинированной смешанной эстафете 4×50 м.

«Первым стартовал Герман Цитрин, который задал хороший темп. Далее Полина Алошнина и Игорь Архангельский помогли нашей команде продержаться в группе лидеров. А завершила эстафету Екатерина Гузик. Она опередила на последних метрах дистанции соперницу из Нижегородской области. У нашей команды время — 1.48,68, у волжанок — 1.48,74», — сообщают в региональной федерации плавания.

Состав эстафетной сборной Челябинской области на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России»:

1-й этап. Герман Цитрин, СШОР «Юника» (Челябинск), тренер Елена Липовая.

2-й этап. Полина Алошнина, СШ «Умка» (Магнитогорск), тренер Елена Иванова.

3-й этап. Игорь Архангельский, ОСШ (Челябинск), тренеры Юрий Арефьев, Галина Яковенко.

4-й этап. Екатерина Гузик, СШОР-8 «Уралочка» (Златоуст), тренер Дарья Колесникова.

Отметим, что Герман Цитрин выполнил норматив мастера спорта на дистанции 100 метров на спине с результатом 57,40. Достойно выступили наши земляки и в личном первенстве. Так, Ярослав Верещагин стал участником трех финальных заплывов: на 200 метров комплексом и вольным стилем, а также на 800-метровке вольным стилем. В них он каждый раз показывал 7-й результат.

Екатерина Гузик добралась до финальных заплывов на дистанциях 200 метров на спине и вольным стилем. Однако подняться на пьедестал почета ей не удалось: 5-е и 7-е места соответственно. Наконец, Елизавета Пазуха показала 7-е время на 100 метрах брассом.