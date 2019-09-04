Южноуральские гребцы отправились на чемпионат Европы

Соревнования пройдут в Швеции.

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В Швеции открывается чемпионат Европы среди университетских команд. В числе участников числится и сборная по академической гребле магнитогорского вуза МГТУ им. Носова. Она является лучшей в России по итогам летнего сезона Всероссийской студенческой гребной лиги 2018 года.

Отметим, что тренер команды Сергей Игуменов сам становился победителем и призером международных и всероссийских соревнований. Он участник Олимпийских игр 1996 года, является мастером спорта международного класса по академической гребле.

Этот вид спорта отличается тем, что участники, находясь в лодке, с помощью весел и собственной силы преодолевают дистанцию спиной вперед. И, к слову, магнитогорские спортсмены демонстрируют силу и умение в данном виде спорта.