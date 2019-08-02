В Челябинске прошло совещание о реализации проекта «Спорт – норма жизни»

Программа рассчитана до 2024 года.

Сегодня, 2 августа, прошло совещание между руководителями региона, Министерством спорта, главами муниципалитетов, директорами спортивных школ и спортивных организаций.

На повестке дня стояло обсуждение федерального проекта «Спорт – норма жизни». Реализация проекта началась в январе, действовать он будет до 2024 года. Результатом проекта станет привлечение к спорту огромного количества южноуральцев, а именно один миллион семьсот тысяч человек. Это почти на шестьсот тысяч спортсменов больше, чем сейчас.

Для приобщения жителей Челябинской области к здоровому образу жизни будут использоваться пропаганда ЗОЖ, строительство новых спортивных объектов, а также обучение тренерского состава.

«Нужно хорошо проработать пропаганду, агитацию, инфраструктуру, подготовку кадров. Много вопросов нужно сейчас обсудить, это системный подход. Потому что, завалив одну задачу, мы не сможем решить государственную задачу», – отметил Леонид Одер, исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области.

Также Одер отметил, что на Южном Урале сейчас занимаются спортом один миллион двести сорок тысяч человек. Регион занимает 44 место из 85 субъектов России по этому показателю. И для того, чтобы увеличить количество людей, увлекающихся спортом, в Министерстве разработали поэтапный план мероприятий. В среднем, число активных людей должно повышаться на 150 тысяч человек в год.

В Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области отмечают, для того, чтобы привлечь людей необходимо обеспечить жителей региона спортивными объектами. И на данный момент уже решается эта задача.

До конца года на Южном Урале будут запущены в работу 7 стадионов и 2 крупных физкультурных комплекса. А в ближайшие три года будут построены 44 спортивных комплекса: это будут многофункциональные центры по шорт-треку, пятиборью и олимпийской подготовки по хоккею. А также оборудуют 7 катков, 6 бассейнов, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов и 21 стадион.