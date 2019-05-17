/ Призеров Олимпиады для особенных спортсменов наградили в Челябинской области

Награды вручил Евгений Редин.

Победителей и призеров Всемирных летних игр Специальной Олимпиады наградил и.о. вице-губернатора Евгений Редин. В спортивном состязании участвовали спортсмены с нарушением интеллекта. В сборной России были 6 южноуральцев, и они взяли 28 медалей в соревнованиях по спортивной гимнастике и бадминтону.

Хочется выразить глубочайшие слова признательности от имени губернатора Челябинской области вам, вашим тренерам, всем, кто вас поддерживал. — обратился к спортсменам Евгений Редин.

Среди награждаемых были гимнасты Валерий Ягофаров, Владимир Арчуков, Дмитрий Солонгин, Арина Кутепова и бадминтонисты Сергей Вагин и Дмитрий Гладких. Последние впервые завоевали «золото» в состязаниях по юнифайт-бадминтону, где в паре играют здоровый спортсмен и партнер с ментальными особенностями.

Следующая Олимпиада состоится через 4 года, она пройдет в Германии.