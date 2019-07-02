Спортсмен из Челябинска завоевал три медали на соревнованиях по прыжкам в воду

Спортсмен из Челябинска завоевал три медали на соревнованиях по прыжкам в воду

Южноуралец Григорий Иванов занял первое место на проходившем в Казани с 24 по 30 июня первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Спортсмен выступил в трех видах программы, завоевав «золото» в каждом.



В активе Григория Иванова личная и синхронные награды в прыжках с трехметрового трамплина, а также победа в командных соревнованиях. Как отметил тренер южноуральца Юрий Пирожков, его ученик давно и упорно шел к поставленной цели, при этом каждый раз повышая уровень мастерства.



Подкупает в нем умение сконцентрироваться в нужный момент и выдать лучший результат. Но впереди у него еще много работы. Этот год для него последний в юниорах. Будем стремиться к тому, чтобы и во взрослом спорте он сумел показывать высокие результаты. — рассказал сайту «Первый областной» тренер спортсмена Юрий Пирожков.

Отметим, что всего на первенстве в Казани выступили 170 спортсменов из 25 стран. Сборная России выиграла командный зачет, завоевав 20 медалей, в их числе 11 золотых и 9 серебряных наград.

