Семен Челмакин из Миасса завоевал бронзу на Кубке России по горным лыжам

Южноуральский спортсмен выступит на Всероссийской зимней спартакиаде

Горнолыжник из Миасса Семен Челмакин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка России, прошедшем на курорте «Манжерок» в Алтайском крае. Южноуральский спортсмен показал третий результат в слаломе, уступив лишь лидерам сборной России. Соревнования стали хорошей проверкой сил для ведущих горнолыжников страны перед выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде, которая пройдет в ЦАО «Евразия» в Кусе.

На старт соревнований в ГЛК «Манжерок» в Алтайском крае вышли более 130 ведущих горнолыжников страны. Они разыграли комплекты наград в двух дисциплинах — слаломе и слаломе-гиганте. Спортсмен из Миасса Семен Челмакин успешно выступил на любимой для себя слаломной трассе.

В мужских состязаниях на старт вышли более 50 участников. Спортсменам предстояло по итогам двух заездов определить победителя и призера соревнований. Семен Челмакин неудачно провел первый заезд, однако во втором реабилитировался, показав общий третий результат. Он лишь чуть больше двух секунд уступил победителю соревнований, которым стал Семен Ефимов. Серебряным призером стал участник пяти Олимпиад Александр Хорошилов.

Кубок России по горнолыжному спорту. ГЛК «Манжерок», Алтайский край. Мужчины, слалом:

1. Семен Ефимов (Московская область / Алтайский край) — 1.22,34.

2. Александр Хорошилов (Московская область) — отставание 1,80.

3. Семен Челмакин (Челябинская область) — отставание 2,05.

Отметим, что на соревнованиях выступил и младший брат Семена — Иван Челмакин. Однако он не смог вмешаться в борьбу за медали. По своему уровню мастерства он пока еще недотягивает до топового уровня ведущих горнолыжников страны. Однако специалисты прочат перспективному спортсмену большое будущее.

На фото: Иван и Семен Челмакины

Напомним, что в текущем сезоне Семен Челмакин уже поднимался на подиум на этапе Кубка России. В конце декабря прошлого года на соревнованиях в Кусе он также завоевал бронзу в слаломе. Южноуральский спортсмен рассчитывает попасть в тройку призеров на Всероссийской зимней спартакиаде. Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в центре активного отдыха «Евразия» в Кусинском районе с 12 по 15 февраля. Ведущие спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград.