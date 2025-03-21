Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» сенсационно выиграл у «Чеховских медведей» в Суперлиге

Южноуральская команда победила многократных чемпионов страны на их же площадке — 34:32

Сенсационную победу в чемпионате гандбольной Суперлиги одержала команда «Динамо-Сунгуль». Южноуральцы в гостях остановили лидера чемпионата, многократных чемпионов страны, выиграв у «Чеховских медведей» — 34:32. Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В современной своей истории «Динамо-Сунгуль» никогда не побеждал «Чеховских медведей» на их же площадке. Вчера, 20 марта, эту тенденцию удалось нарушить. Подопечные Дмитрия Карлова провели отличный матч, выиграв у самого титулованного клуба страны со счетом 34:32.

Интрига в поединке сохранялась до последних минут. Все решалось в концовке матча, которую лучше провели южноуральские гандболисты. В их составе самым результативным игроком стал Павел Демаков, забивший 10 мячей. Достойно сыграл и гандболист сборной России Александр Аркатов, в активе которого 8 голов.

«В Чехове всем трудно играть, и нам непросто пришлось. Думаю, помогло то, что была долгая пауза между играми. Она помогла нам отдохнуть, хорошо подготовиться к матчу. Кроме того, хорошо сыграли в защите, мало ошибались в своих атаках», — отметил после матча Александр Аркатов.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

20 марта. «Чеховские медведи» (Московская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 32:34.

«Чеховские медведи»: Котов (6), Дземин (6), Аксюков (5), Корнев (5), Ибраков (3), Фурцев (2), Афонин (2), Остащенко (1), Кандыбин (1), Ермаков (1); Павленко (7/25 — 28%), Грушко (3/19 — 15%).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (10), А. Аркатов (8), Дудик (6), П. Аркатов (3), Глебов (2), Резник (1), Коваленко (1), Павельев (1), Мерц (1), Раев (1), Гредасов; Холодов (5/26 — 19%), Шаров (4/15 — 26%).

Гандболистам клуба «Динамо-Сунгуль» осталось провести один матч в регулярном чемпионате Суперлиги. Наша команда закрепилась на 5-й строчке (21 очко), позади «Пермские медведи» (19 очков), у которых есть одна игра в запасе. В следующем поединке южноуральцы сыграют 25 марта на домашней площадке со столичным ЦСКА. Велика вероятность того, что именно с москвичами «Динамо-Сунгуль» встретится в первом раунде плей-офф.

Фото: пресс-служба ГК «Чеховские медведи» (Московская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).