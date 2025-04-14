Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» сыграл вничью в первом раунде плей-офф Суперлиги

Южноуральская команда разошлась миром со ставропольским «Виктором» — 29:29

В гандбольной Суперлиге стартовала решающая стадия соревнований — плей-офф. В первом раунде турнира команда «Динамо-Сунгуль» завершила вничью домашний поединок с клубом «Виктор» из Ставрополя — 29:29. Исход противостояния теперь решится в ответном матче, который состоится 18 апреля, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Первый четвертьфинальный матч Суперлиги, как и ожидалось, выдался жарким и непредсказуемым. Начало встречи осталось за южноуральцами, однако гости стали понемногу находить свою игру и отправились на большой перерыв с минимальным преимуществом в счете — 14:15.

Вторая половина матча по накалу страстей превзошла даже предыдущий домашний матч «регулярки» с ЦСКА. Трибуны взрывались после каждого забитого мяча, тем более что «Динамо-Сунгуль» перехватил инициативу. Все решалось в самой концовке. Ставропольцы ее провели лучше. Подопечным Дмитрия Карлова не удалось удержать минимальное преимущество — с финальной сиреной они забили гол и вырвали ничью — 29:29.

«Игрой я доволен. Сделали минимальное количество потерь. Конечно, обидно, что на последних секундах получили мяч в свои ворота, но в играх плей-офф один мяч и ничья — ничего не решает. В Ставрополе в ответном поединке начнем играть с чистого листа», — отметил после матча главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч

13 апреля. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Виктор» (Ставрополь) — 29:29:

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (6), А. Аркатов (4), Дудик (4), П. Аркатов (3), Кунгуров (3), Резник (2), Коваленко (2), Павельев (2), Гредасов (1), Глебов (1), Раев (1), Мерц, Меркулов; Шаров (8/33 — 24%), Холодов (1/5 — 20%).

«Виктор»: Пасенов (10), Беляев (5), Булкин (3), Мазуров (2), Афлитулин (2), Врачевич (2), Некрасов (2), Максимов (2), Тураев (1), Гакаме, Иванов, Лукинов; Лысенко (0/7 — 0%), Третынко (6/27 — 22%).

Теперь команды сыграют между собой 18 апреля в Ставрополе. Именно по итогам этого поединка и определится полуфиналист Суперлиги.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)