Южноуральские футболисты победили в финале Всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Соревнования проходили с 17 по 25 августа в Смоленске.

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С 17 по 25 августа в Смоленске проходил самый массовый турнир по футболу на территории России «Кожаный мяч». В нем приняли участие 70 команд, разбитых на 12 групп. Там жители Челябинской области показали высший уровень виртуозного владения мячом, а также хорошей командной игры.

Команда из Южноуральска «Мотор-ЮИК» одержала победу в финале Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч». Команда успешно прошла групповой этап, затем плей-офф, а после вышла в финал, где в драматичном противостоянии выиграла у команды из Белореченского района Краснодарского края. Лишь серия послематчевых пенальти определила победителя. Замкнула тройку призеров команда «Фаэтон» из Владимирской области.

«Это ошеломляющий для нас результат. Конечно, все мы безумно рады, никогда ранее наша команда не выигрывала подобные соревнования. Надо было видеть глаза ребят и их желание победить. Они хотели доказать, что сильнейшие и сделали это сами»,— рассказал главный тренер команды из Южноуральска Андрей Латышев.

Интересно, что в Южноуральске 11 августа состоялось торжественное открытие нового футбольного поля с искусственным покрытием. Теперь чемпионы смогут тренироваться в комфортных условиях. Вот так подарок для победителей.

Отметим, что «Кожаный мяч» — одни из самых старейших и представительных соревнований среди юных футболистов. Первый турнир был проведен в 1964 году и с тех пор проводился каждый год без исключений. Сейчас этот турнир проводится в трех возрастных группах: 10-11 лет (мальчики и девочки), 12-13 лет (мальчики) и 14-15 лет (юноши).

Турнир проходит в 4 этапа: районный, областной, зональный и всероссийский. В решающем этапе принимают участие лучшие команды зональных турниров: всего 36 команд по трем группам.