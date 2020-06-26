Мальчика, собирающего мячи для детских домов, поблагодарили в региональном Минэкологии

Пятиклассника Савву Ярыгина, как и обещали, поддержали и наградили в региональном Минэкологии

Послушать 00:00

Накануне все СМИ рассказали о благородном пятикласснике из Челябинска Савве Ярыгине, который собирает макулатуру, чтобы на вырученные деньги купить футбольные мячи сверстникам из детских домов.

После большого резонанса, парня решили поддержать большое количество людей. А региональное Министерство экологии решило не просто поблагодарить мальчика за его интересный проект, но и также поддержать. Мальчика пригласили в ведомство, где он встретился с министром экологии Сергеем Лихачевым и заместителем министра Виталием Безруковым, который, в свою очередь, вручил Савве 10 мячей, чтобы тот уже передал их в детские дома.

«Хорошо, что есть такие ребята, как Савва. Парень большой молодец и настоящий эковолонтер, который делает полезное дело для общества и природы. Это отличная идея, необходимо поддерживать такие проекты, рассказывать о них, привлекать к ним как можно больше людей», — поделился Сергей Лихачев.

Виталий Безруков же добавил, что эковолонтерское движение в Челябинской области достаточно широко развито. Теперь в его ряды вольется Савва Ярыгин со своим проектом.

Отметим, что поддержать Савву решили также и в ХК «Трактор». Они призвали всех неравнодушных помочь ребенку и его маме собрать макулатуру или же мячи для детских домов и реабилитационных центров.

Савва и его мама Анна Владимировна будут ждать всех желающих 27 июня в 11 утра по адресу Свердловский проспект, 24-Б.