Владимир Балбеков из Санкт-Петербурга выиграл второе золото Спартакиады в шорт-треке

На соревнованиях в Челябинске завершился второй день соревнований

В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» завершился второй день соревнований по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде. Спортсмены Челябинской области в этот раз остались без наград. Победы на дистанции 500 метров одержали Владимир Балбеков из Санкт-Петербурга и Фаиля Аймалетдинова из Московской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Причем, для питерского спортсмена это уже второе золото спартакиадного турнира по шорт-треку. В финальном забеге на дистанции 500 метров Владимир Балбеков опередил финишировавших вторым и третьим Павла Ситникова и Семена Елистратова соответственно.

«В финале тактику выстраивал исходя из соперников. Решил, что нужно постараться с первых метров дистанции захватить лидерство и постараться его не упустить. Рад, что удалось это сделать. Моя задача — принести как можно больше очков региону. Пока получается это делать, но вся борьба еще впереди», — отметил после финиша Владимир Балбеков.

Всероссийская зимняя Спартакиада. Шорт-трек, мужчины, 500 м.

1. Владимир Балбеков (Санкт-Петербург)

2. Павел Ситников (Омская область)

3. Семен Елистратов (Башкортостан)

В состязаниях среди женщин золотую медаль завоевала Фаиля Аймалетдинова. В остром соперничестве она выиграла у Анны Овчинниковой из Свердловской области. Вторую бронзу в состязаниях по шорт-треку завоевала Елена Серегина из Краснодарского края.

К сожалению, остались без наград спортсмены Челябинской области. Триумфатор соревнований на дистанции 1500 метров Екатерина Алдошкина сегодня на старт не выходила. Еще одна челябинка Анна Матвеева была близка к тому, чтобы выйти в финал А, но уступила соперницам в полуфинале.

«После вчерашнего серебра чувствовала себя более раскованной на льду. Эта медаль мне принесла уверенности в себе, что я уже какую-то награду для региона завоевала. Короткий спринт не моя коронная дистанция. Сегодня я просто получала удовольствие от забегов», — отметила Анна Матвеева.

Шорт-трек, женщины, 500 м

1. Фаиля Аймалетдинова (Московская область)

2. Анна Овчинникова (Свердловская область)

3. Елена Серегина (Краснодарский край)

Завершилась программа дня полуфинальными забегами смешанной эстафеты. В них неудача постигла сборную Челябинской области. Наша команда совершила падения и теперь вынуждена будет пропустить финальный забег, который состоится завтра, 11 февраля. Кроме того завтра разыграют звание победителей и призеров соревнований мужчины и женщины на дистанции 1000 метров.