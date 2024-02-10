Питерские сноубордисты выиграли золото в хаф-пайпе на Спартакиаде в Челябинской области

Максим Суйков и Мария Никольская оказались вне конкуренции на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершились соревнования по сноуборду в дисциплине хаф-пайп на Всероссийской зимней Спартакиаде. Уверенные победы в мужском и женском турнирах одержали спортсмены из Санкт-Петербурга Максим Чуйков и Мария Никольская. Хозяева соревнований оказались за чертой призеров, сообщает оргкомитет Спартакиады.

Максим Суйков стал первым у мужчин с результатом 96.67 балла. Второе место занял представитель команды Москвы Ярослав Ленчевский (94.67). Бронза у Кирилла Калинина (86.00) из Московской области.

«После первой попытки добавил один трюк и улучшил результат. Сделал сегодня 1080, все получилось. Доволен результатом, трасса хорошая. Это самый лучший пайп в России, и думаю, многие это подтвердят», — отметил Максим Суйков.

Сноуборд. Хаф-пайп, мужчины. Результаты:

\1. Максим Суйков (Санкт-Петербург).

2. Ярослав Ленчевский (Москва).

3. Кирилл Калинин (Московская область).

Мария Никольская победила в соревнованиях у женщин с результатом 60.67 балла. Второй стала Елена Костенко (45.00) из Сахалинской области, тройку лучших замкнула Александра Теймурова (41.00), представляющая команду Московской области.

«Это соревнования высокого уровня, все здесь все очень понравилось. Сегодня до первого места не хватило тренировок. Нужно больше тренироваться именно на пайпе, к сожалению, его нет у нас на Сахалине, тренируемся в других регионах», — рассказала Елена Костенко.

Сноуборд. Хаф-пайп, женщины. Результаты:

1. Мария Никольская (Санкт-Петербург).

2. Елена Костенко (Сахалинская область).

3. Александра Теймурова (Московская область).

Отметим, что в аналогичной дисциплине, но в соревнованиях по фристайлу успешно выступили спортсмены Челябинской области. Они завоевали сегодня, 10 февраля, две серебряные и две бронзовые медали.

Соревнования по сноуборду на Всероссийской зимней Спартакиаде на трассах горнолыжного комплекса «Солнечная долина» продолжатся уже завтра в дисциплине параллельный гигантский слалом. На старт выйдут сильнейшие сноубордисты среди мужчин и женщин. Начало финалов в 13:00.