Спартакиада-2024: в биатлоне ждем супердуэль спортсменов России и Беларуси

Главным событием второго дня станет противостояние «стреляющих лыжников»

Сегодня, 10 февраля, во второй день Всероссийской зимней Спартакиады будет разыграно 10 комплектов наград. Впервые вступают в борьбу за медали представители биатлона, сноуборда и фристайла. Вновь в центре внимания будут состязания по шорт-треку и лыжным гонкам. Рассказываем о главных событиях предстоящих соревнований.

После вчерашней яркой победе в спринте постарается развить успех в скиатлоне Александр Большунов. Звезда российского и мирового лыжного спорта может стать самым успешным спортсменом на Всероссийской зимней Спартакиаде. У него хорошие шансы завоевать все золото лыжной программы соревнований — уж слишком хорош Сан Саныч в этом сезоне. Но наверняка попытается ему бросить вызов еще один ярчайший и титулованный лыжник Сергей Устюгов. Их противостояние обещает быть очень интригующим.

В женских состязаниях все взоры будут обращены на Веронику Степанову. Еще одна спортсменка, представляющая Архангельскую область, вчера довольствовалась серебряной медалью. Но мы-то знаем о том, что эта честолюбивая спортсменка всегда ставит перед собой максимальные задачи. Сегодня она явный и главный претендент на победу в женском скиатлоне.

Продолжат выяснять отношения на ледовой беговой дорожке в челябинском ЛД «Уральская молния» шорт-трекисты. Триумфатор вчерашней «полуторки» Екатерина Алдошкина спринтерскую дистанцию 500 метров решила пропустить. Она никогда не была ее «коньков», а тут нужно бы еще и силы сэкономить перед состязаниями в конькобежном спорте.

Тяжело будет побороться за золото и серебряному призеру вчерашних состязаний Анне Матвеевой. Челябинка также тяготеет к более длинным дистанциям. Но вполне может удивить и преподнести сюрприз Юлия Береснева.

В мужских состязаниях наверняка будет бороться за самые высокие места Павел Ситников. Омский челябинец (или челябинский омич) на российских стартах представляет два эти региона. Однако на Спартакиаде такое невозможно, поэтому спортсмен принял решение отстаивать на турнире свой родной Омск. Помешать ему завоевать золото может большая группа соперников и среди них, конечно же, главная звезда российского шорт-трека Семен Елистратов из Уфы.

И все же главным событием дня станет старт биатлонного турнира на Спартакиаде. И все потому, что у этого вида спорта многомиллионная армия поклонников в нашей стране. Южноуральские спортсмены здесь на высокие места не претендуют, но это не беда. Зрителям будет на что и на кого посмотреть. Тем более что сильную и конкурентную команду привезла в Златоуст белорусская команда. Смогут ли они оставить не у дел российских «стреляющих лыжников» — главная интрига биатлонных состязаний.

А в «Солнечной долине» получат порцию адреналина любители экстремальных дисциплин. Причем, на трассе для хаф-пайпа будут состязаться за медали как представители сноуборда, так и фристайла. В этой дисциплине в сноуборде сборной Челябинской области рассчитывать на высокие места не приходится. А вот наши фристайлистки являются лидерами сборной России. И вполне могут занять весь пьедестал почета.

В турнире по керлингу, который проходит в Красноярском крае, проведут первые матчи участники мужского турнира. В Краснодарском крае продолжат шлифовать мастерство в квалификационных заездах представители бобслея и скелетона. Всероссийская зимняя Спартакиада набирает обороты, но самые интересные на ней события ждут нас, конечно же, впереди.

* Время челябинское

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