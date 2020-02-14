Южноуральские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате России среди инвалидов по слуху

Состязания проходили в Зеленограде.

Послушать 00:00

С 7 по 10 февраля в Зеленограде проходил чемпионат России по дзюдо среди инвалидов по слуху. Там состязались 150 спортсменов из 28 регионов страны. И среди них было также несколько южноуральцев. Трое из них смогли отличиться.

Чемпионкой страны во второй раз стала стала Алина Поздеева (48 килограммов). «Бронзу» получили Юлия Молодцова (70 килограммов) и Василиса Кушко (свыше 78 килограммов). Все трое представляют Магнитогорск.

К слову, для Юлии Молодцовой это был второй старт после рождения второго сына.

А вот 21-летнему Илье Ишметьеву из Челябинска, не удалось войти в число призеров.

«Мне помешали набрать нужную форму болезнь и последствия операции», — поделился Илья Ишметьев в разговоре с пресс-атташе ЦОП по дзюдо Челябинской области.

Отметим, что этот турнир был отборочным на чемпионат мира по спорту среди глухих, который состоится в апреле в Париже.