С 7 по 10 февраля в Зеленограде проходил чемпионат России по дзюдо среди инвалидов по слуху. Там состязались 150 спортсменов из 28 регионов страны. И среди них было также несколько южноуральцев. Трое из них смогли отличиться.
Чемпионкой страны во второй раз стала стала Алина Поздеева (48 килограммов). «Бронзу» получили Юлия Молодцова (70 килограммов) и Василиса Кушко (свыше 78 килограммов). Все трое представляют Магнитогорск.
К слову, для Юлии Молодцовой это был второй старт после рождения второго сына.
А вот 21-летнему Илье Ишметьеву из Челябинска, не удалось войти в число призеров.
«Мне помешали набрать нужную форму болезнь и последствия операции», — поделился Илья Ишметьев в разговоре с пресс-атташе ЦОП по дзюдо Челябинской области.
Отметим, что этот турнир был отборочным на чемпионат мира по спорту среди глухих, который состоится в апреле в Париже.