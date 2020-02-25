Челябинская дзюдоистка завоевала «серебро» международного турнира в Германии

Она отличилась в весовой категории до 48 килограммов.

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С 21 по 23 февраля в немецком Дюссельдорфе проходил международный турнир по дзюдо «Золотой шлем». В нём принимали участие 659 спортсменов из 115 стран. Среди них было 17 россиян.

В категории до 48 килограммов участвовала и челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова, являющаяся мистером спорта международного класса. Проведя пять поединков против соперниц из Франции, Турции, Японии, Италии и Германии, она смогла завоевать бронзовую медаль соревнований.

Отметим, что данный турнир позволил спортсменам существенно пополнить рейтинговый счёт к Олимпийским играм 2020 года. «Бронза» принесла челябинке 500 баллов.