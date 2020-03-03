Кукольные домики мастерит столяр с одной рукой в Чебаркуле

С деревом мастер работает уже более 15 лет.

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В Чебаркуле Челябинской области живёт удивительный мастер Владимир Тимофеев, который, даже лишившись кисти левой руки, создаёт из дерева произведения искусства. Владимиру нравится его работа, и он уже строит собственную мастерскую, где будет обучать ребят. А ещё он помогает больным детям.

«Потерял кисть в 17 лет, отрезало циркуляркой. Ну вот уже около 15-16 лет работаю с деревом, даже по запаху могу определить породу. Вообще, сейчас мастерю кукольные домики, настольные игры, небольшие столики, резные картины. Домики где-то за 10 дней делаю, резные картины за месяц. Всегда беру время с запасом»,— рассказывает Владимир.

Но мастеру хочется большего: его мечта — мастерить мебель, чтобы она стояла по несколько десятков лет. Не из опилок и ДСП, а именно из цельного дерева. А ещё двери. Но для этого нужен большой хороший станок, которого пока, к сожалению, нет.

«Тот, на котором сейчас работаю, небольшой, я его в рассрочку брал. А для мебели, для дверей нужен станок побольше, хотя бы метра полтора на два»,— добавляет Владимир.

А ещё столяр мечтает о собственной мастерской, и даже уже заложил фундамент. В этом году планирует построить первый этаж и обучать желающих столярному делу.

Но кроме дерева, у мужчины есть и другая любимая работа — помогать детям. Сейчас, например, Владимир участвует в благотворительной эко-акции — собирает пластиковые крышки. Их потом отправят на переработку, а полученные средства пойдут на лечение двухлетнего мальчика. Конечно же, Владимир верит, что всё у него получится, и продолжает упорно работать.