Сможет работать и помочь родителям: южноуральцы хотят купить машину односельчанину с инвалидностью

Авто также позволит жителю Челябинской области получать лечение.

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Жители небольшого посёлка Магнитка (это в Кусинском районе) начали большое дело. Люди хотят собрать деньги на машину для своего односельчанина. У него инвалидность. Транспорт поможет ему зарабатывать на жизнь, помогать семье и ездить на лечение.

В мае 2019 года жизнь Юрия Коровина резко изменилась. Молодой и ранее здоровый мужчина оказался прикованным к инвалидному креслу. В результате серьезного ДТП случился перелом поясничного позвонка со сдавливанием спинного мозга. Врачи провели три операции, удалили сломанный позвонок и поставили имплант, одно вмешательство пришлось на ногу, и если появится чувствительность в конечностях, хирурги заменят Юрию коленный сустав.

«Каждый организм на травму реагирует индивидуально, но у меня есть небольшая динамика, ноги начали шевелиться в бедрах, но ниже колен нет чувствительности», — говорит Юрий Коровин.

Сейчас 30-летний мужчина делает все возможное, чтобы вернуть себе способность ходить, но в посёлке Магнитка нет необходимых специалистов, например, травматолога и уролога, поэтому мужчина вынужден ездить в районную поликлинику Кусы за 20 км от места жительства, а реабилитацию проходить в Челябинске.

«Получить бесплатно билеты от фонда социального страхования невозможно из-за отдаленности поселка от областного центра. На общественном транспорте не наездишься, так как он не приспособлен для инвалидов-колясочников», — объясняет односельчанка Юрия Таисия Ковина.

Жители Магнитки, узнав о том, что Юра хочет купить машину, стали собирать для него деньги.

«Машина появится, я смогу переехать в Златоуст — там я жил до аварии, буду работать, а квартиру сниму на пенсию, там же смогу получать нормальную медицинскую помощь», — размышляет Юрий.

До аварии Юрий Коровин работал ревизором в салонах сотовой связи, а с приобретением машины планирует заниматься частным извозом. Мужчина даже выбрал для себя автомобиль на вторичном рынке и надеется реализовать мечту.

«Хороший и удобный автомобиль для колясочника „Skoda rapid“ с ручным управлением 2014-2016 года стоит около 600 тысяч, но благодаря такому приобретению я смогу сам себе помочь и своих родителей от физических и денежных хлопот освобожу», — рассказывает Юра.

За несколько дней удалось собрать 30 тысяч рублей, если вы тоже желаете помочь молодому мужчине вернуться к привычной жизни, можете связаться с Юрием Коровиным через социальную сеть.