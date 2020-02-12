Южноуральские дзюдоисты завоевали 13 наград первенства УрФО

Соревнования проводились в возрастной категории до 23-х лет.

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8 февраля в Тюмени состоялось отборочное первенство Уральского Федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 23-х лет. Там выступало 205 участников из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Южноуральские спортсмены смогли завоевать 13 наград в своих весовых категориях. На счету у них 2 золотых медали, 3 «серебра» и 8 бронзовых. Победителями стали Ризван Магодмадов и Дмитрий Гюнтер, второй место заняли Сергей Манаков, Кирилл Тихонов и Анастасия Холодилина, а вот «бронзу» взяли Савелий Беднарский, Ахмед Богатырёв, Денис Коротаев, Кирилл Рошка, Алексей Синицын, Джавохир Шафоатов, Анастасия Нарцева и Ангелина Курбатова. В общем зачёте южноуральцы остановились на третьей позиции, уступив дзюдоистам из Свердловской и Тюменской областей.

«На соревнованиях решались две задачи - завоевать как можно больше путевок на первенство страны и „обкатать“ молодых спортсменов, для получения опыта, развития и совершенствования их мастерства. В ближайшее время мы сделаем анализ успехов и ошибок. С 17-го по 26-е февраля в ЦОП по дзюдо Челябинской области пройдёт большой сбор-набарывание с участием иногородних команд», — рассказал заслуженный тренер России Андрей Востриков.

Отметим, что эти соревнования были отборочными на молодёжное первенство России, которое будет проведено в Тюмени с 5 по 7 марта.