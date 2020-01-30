Челябинский дзюдоист стал победителем Всероссийских соревнований в Хабаровске

Денис Коротаев отличился в весовой категории до 90 килограммов.

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25 и 26 января в Хабаровске состоялись всероссийские состязания по дзюдо «На призы Вооружённых Сил» среди юниоров. В них участвовали 74 спортсмена до 23 лет. Они приехали из 18-ти регионов страны.

Среди дзюдоистов был и южноуралец Денис Коротаев, который выступал в весовой категории до 90 килограммов. Он провёл четыре поединка, которые принесли ему «золото».

«Ученик тренера Геннадия Шерстнёва взял верх над Ильей Симаковым из Сахалина и Артуром Мхитаряном из Северной Осетии. В полуфинале одолел Власа Глушенко из Приморского края, а в решающей встрече — Симакова», — рассказали в ЦОП по дзюдо Челябинской области.

Отметим, что это соревнования были отборочными на первенство России до 23 лет, которое пройдёт в Тюмени с 3 по 8 марта. К этому ответственному старту южноуральцы будут готовиться на тренировочном сборе в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера (17-26 февраля), в котором примут участие гости из Сахалинской области и казахстанского Актобе.