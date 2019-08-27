Южноуральские дзюдоисты-ветераны завоевали шесть наград чемпионата России

Соревнования проходили в Ульяновске.

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С 23 по 25 августа в Ульяновске проходил чемпионат России среди дзюдоистов-ветеранов. В нем участвовали лучшие борцы дзюдо нашей страны, которые доказали, что сила воли и несгибаемое стремление к совершенству способны преодолеть возраст, и самим спортсменам приобрести боевую мудрость.

В соревнованиях принимали участие и южноуральские дзюдоисты, которые добыли шесть наград турнира: две золотые медали, два «серебра» и две «бронзы». Чемпионами страны стали челябинцы Сергей Швалёв и Виктор Носков. «Серебро» у их земляков Сергея Березуева и Дмитрия Семикина. А «бронзу» завоевали копейчанин Марат Фазлиахметов и Олег Клёнов из Озерска.

Отметим, что у 57-летнего Сергея Швалёва это уже восьмое российское «золото». А Виктор Носков, которому недавно исполнилось 60 лет, отличился в третий раз.

Наши медалисты готовились к 13-ому чемпионату страны среди спортсменов старше 30-ти лет в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера.