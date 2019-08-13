В Челябинске около 300 дзюдоистов готовятся к новому сезону

Тренировочный сбор проходит в Центре олимпийской подготовки по дзюдо.

В Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области проходит традиционный тренировочный сбор. В этом году он собрал около трехсот спортсменов четырех возрастных групп: юношей, юниоров, молодежи и взрослых. Около 150 человек приехали в столицу Южного Урала из Ленинградской области, Самары и из многих других городов России, а также впервые сборная Эстонии.

Сборы проходят в стандартном режиме: сначала идет разминка, включающая бег, отжимания, прыжки и многие другие элементы.

«На наш ежегодный сбор приехало много команд, задействованы все спортсмены Челябинской области. Задача этих сборов — подготовить все возрастные категории к предстоящему сезону. Радует, что растут численность и география спортсменов, которые приезжают готовиться именно к нам», — рассказал о сборах Сергей Лепихин, главный тренер юношеской сборной Челябинской области.

Сборная Эстонии приехала в составе пяти человек. Главный тренер эстонцев Райн Арукайву отмечает хорошую челябинскую подготовку. Также он заявил, что разница России и Эстонии — в силе спортсменов.

«Наша подготовка направлена именно на чемпионаты Европы, поэтому мы приехали сюда, в Россию, потому что российский уровень гораздо выше. Моя задача как тренера — увидеть, как тренируются другие спортсмены, работают тренеры. Это очень полезный опыт», — поделился Арукайву.

А Самарская область привезла с собой женскую сборную по дзюдо. Главный тренер девушек Сергей Герасимов отмечает, что в Челябинске более развито именно мужское дзюдо, поэтому полезно перенять опыт ведущих челябинских дзюдоистов.

«Вариантов для сборов было много, но мы выбрали Челябинск. Нам нравится атмосфера, зал подготовки. Хотели прикоснуться к челябинскому дзюдо. У них очень высокий уровень мастерства. Думаем, получим много интересного опыта. Знали, что в Челябинске мало дзюдоисток, но этот выбор делали сознательно», — рассказал Герасимов.

Также на этих сборах находится и челябинец Ризван Магомадов, который недавно привез «серебро» с Европейского юношеского фестиваля в Баку. Сейчас он готовится к первенству мира.



«Очень активное лето, буду работать над ошибками, постараюсь впредь их не допускать. На тренировках работаю над техникой захвата. Выбор партнеров здесь очень большой, много хороших ребят. Очень рад, что сбор проходит в Челябинске», — отметил Ризван.

Также на домашней площадке готовится к чемпионату России и Александр Куликовских, мастер спорта международного класса.

«Хороший сбор, приехали иностранные дзюдоисты. Отношения у всех дружеские, боремся только во время отработок техники. Думаю, что я уже готов на 70%. Удобно, что сборы проходят дома, здесь родные стены, семья»,— поделился Куликовских.

Отметим, что традиционные предсезонные сборы проходят в Челябинске в Центре олимпийской подготовки по дзюдо с 12 по 21 августа.