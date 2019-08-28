Челябинец завоевал «бронзу» чемпионата мира по дзюдо

Состязания проходят в Токио.

Послушать

С 25 августа по 1 сентября в Токио проходит чемпионат мира по дзюдо. Челябинец Денис Ярцев на этом турнире завоевал «бронзу». В столице Японии он одолел пятерых соперников, уступив лишь хозяину татами Шохеи Оно.

Мастер спорта России международного класса Денис Ярцев одержал досрочные победы над Албали Абдулелахом из Саудовской Аравии, канадцем Артуром Маргелидоном и французом Гиёмом Шейном, а также взял верх в дополнительное время над Сомоном Махмадбековым из Таджикистана. В полуфинале Ярцев встретился с главным фаворитом соревнований — японским олимпийским чемпионом-2016, чемпионом мира 2013 и 2015 годов Шохеи Оно.

А в поединке за «бронзу» Денис Ярцев сошелся с малоизвестным дзюдоистом из Таджикистана Бехрузом Ходжазадой, который оказался одним из открытий мирового чемпионата. Однако в поединке с южноуральцем сюрпризов не произошло. Челябинец уверенно контролировал ход поединка и впервые в своей карьере добыл награду бронзового достоинства личного чемпионата мира.

«Для меня это очень важная медаль, хоть она и не влияет на окончательный отбор на Олимпиаду. Вышел на схватку с таджиком разозленным на себя из-за проигрыша Оно, которому очень хотел дать бой, и был уверен, что «бронзу» не отдам. Стоя на пьедестале почета, было приятно видеть, как поднимается вверх флаг страны, но еще приятнее, конечно, было бы услышать государственный гимн в честь своей победы», — поделился Денис Ярцев

Отметим, что Денис Ярцев является самым титулованным воспитанником СШОР по дзюдо «Локомотив». Он участвовал в Олимпийских играх-2016, является серебряным (2013, 2014) и бронзовым (2018) медалистом командных чемпионатов мира, чемпионом Европы и вторых Европейских игр-2019 среди смешанных национальных сборных, серебряным (2014) и бронзовым (2013, 2015, 2018) призёром командных чемпионатов Европы, обладателем командной «бронзы» первых Европейских игр (2015) и вторых Всемирных Игр боевых искусств (2013), победителем Всемирной летней Универсиады-2011, бронзовым призёром первенств Европы среди молодежи (2010, 2011).

Добавим, что в стартовый день состязаний в весе до 48 килограммов выступила южноуральская дзюдоистка Сабина Гилязова. Она убедительно одолела представительницу африканского государства Малави Харриет Бонфасе и уступила хозяйке татами, чемпионке мира-2017 Тонаки, которая, как и в прошлом году, добыла «серебро».

А первого сентября будет бороться в командных соревнованиях среди смешанных национальных сборных заслуженный мастер спорта России южноуралец Кирилл Денисов. Для него это будет уже девятый чемпионат мира по счету.