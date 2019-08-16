Трое южноуральцев выступят на чемпионате мира по дзюдо

Состязания пройдут в Токио.



С 25 августа по 1 сентября в Токио, Япония пройдет чемпионат мира по дзюдо. В них заявлены 917 спортсменов из 152 стран. И это новый рекорд этих состязаний.

В соревнованиях примут участие трое южноуральцев: мастера спорта России международного класса Денис Ярцев (73 кг) и Сабина Гилязова (48 кг) будут бороться в личных состязаниях, а заслуженный мастер спорта Кирилл Денисов (свыше 90 кг) — в командных, среди смешанных национальных сборных.

Отметим, что подопечный заслуженного тренера России Виктора Мосейчука Денис Ярцев — бронзовый призер чемпионата мира-2018, чемпион Европы и вторых Европейских игр-2019 среди смешанных национальных сборных предпримет вторую отличиться в личном первенстве. Первая, два года назад, принесла седьмое место.

А для Кирилла Денисова, ученика заслуженных тренеров России Дмитрия Морозова и Владимира Зайцева, это будет уже девятый чемпионат мира по счету. В его коллекции есть пять наград, завоеванных в личном первенстве. На чемпионате планеты-2019 выступит в составе национальной микс-команды.

Также напомним, что ученица заслуженного мастера спорта России Ивана Першина Сабина Гилязова в третий раз поспорит за награды чемпионата планеты.