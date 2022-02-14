В Москве и Орле прошли Всероссийские соревнования по дзюдо. Серебряными призерами турнира стали воспитанник школы дзюдо Трехгорного Иван Сырцев (66 кг) и Алина Башарова из Кунашака (40 кг), сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А.Е. Миллера.
В столице России за награды боролись 265 дзюдоистов из 31 региона. Иван Сырцев отличился в традиционных состязаниях по дзюдо, посвященных памяти заслуженного тренера РСФСР Ю.А. Зайцева. Он одержал шесть побед, однако уступил в финале Мураду Чалаеву из Ставропольского края.
Алина Башарова победила в турнире «Юность России» памяти Б.М. Павленко. В решающем поединке наша спортсменка уступила сопернице из Москвы Арине Исаевой. В турнире приняло участие 248 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из 24 регионов.
Напомним, что дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей Всероссийских соревнований в Екатеринбурге. В активе южноуральской команды две золотых, серебряная и четыре бронзовых награды.
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