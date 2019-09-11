Южноуральские дзюдоисты стали победителями международного турнира

Награждал спортсменов Президент Российской Федерации.

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Во Владивостоке состоялся традиционный международный турнир имени Дзигоро Кано (1860-1938) — основателя дзюдо. Это третьи по счету командные соревнования среди юношей и девушек в возрасте до 18-ти лет. В этом году победитель определялся по сумме набранных очков в командных соревнованиях среди юношей, девушек и смешанных сборных. В состязаниях боролись спортсмены из России, Монголии, Индии, Китая, Японии и Южной Кореи.

По итогам трех турниров победу в абсолютном зачете одержали россияне. Вторыми стали представители Монголии, третьими — японские дзюдоисты. В победный состав российской команды вошли южноуральцы Ризван Магомадов из Челябинска, магнитогорцы Григорий Швецов и Данис Исмагилов.

В церемонии награждения победителей и призёров приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Почётным гостем турнира стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.