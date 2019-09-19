Юниорское первенство среди дзюдоистов состоялось в Челябинске

Соревнования прошли в региональном Центре олимпийской подготовки.

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Юниорское первенство Челябинской области по дзюдо состоялось в столице Южного Урала. Соревнования, в которых участвовали сто спортсменов до 21-го года, прошли в региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Александра Миллера.

Борьба действительно была насыщенной и имела неожиданные результаты. Победительница спартакиады молодежи России и первенства страны Дина Гизатулина из Кунашака в начале финального поединка неожиданно пропустила бросок Кристины Девятковой из Челябинска. Однако собралась и взяла верх над менее опытной соперницей.

«Ни с кем нельзя расслабляться, под тебя готовятся. Мало ли, выйдешь расслабленный и, как я, улетишь. Но решила выполнить все, что сказал тренер, это и привело меня, в конце концов, к победе», — поделилась Дина Гизатулина.

У дзюдоистов из Челябинска Остапа Игнатенко и Андрея Рыжкова, которые являются друг для друга неудобными соперниками, был свой решающий бой. Остап ранее проигрывал Андрею. Во время реванша ему удалось взять верх.

«Главное было настроиться, извлечь ошибки из прошлого проигрыша. У меня не было задачи выжидать, меньше атаковать. Надо было бороться, как могу, самому делать все, что угодно», — рассказал Остап Игнатенко, победитель первенства Челябинской области по дзюдо среди юниоров.

Соревнования в Центре олимпийской подготовки стали отборочными на первенство Уральского федерального округа, которое пройдет в середине октября в Екатеринбурге. Отметим, что на этом турнире челябинские дзюдоисты завоевали 9 золотых медалей.