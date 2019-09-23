Челябинка одержала победу в турнире «Гран-при» по дзюдо

Соревнования «Мировой серии» проходили в Ташкенте.

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С 20 по 22 сентября в Ташкенте проходил турнир «Гран-при» по дзюдо. В соревнованиях «Мировой серии» участвовал 421 спортсмен из 70-ти стран.

Челябинская спортсменка Сабина Гилязова одержала в столице Узбекистана пять побед в категории до 48 килограммов. Она взяла верх над хозяйкой татами Кумуш Курязовой, монголкой Наранцэцэг Ганбаатар, украинкой Мариной Черняк, француженкой Мелоди Ваугарни и азербайджанкой Лейлой Алиевой. Причем, финальный поединок с Алиевой продолжался всего 45 секунд.

Отметим, что это первое «золото» в турнирах «Мировой серии», завоеванное 24-летней ученицей мастера спорта России международного класса, чемпиона Европы Ивана Першина. Сабина Гилязова является бронзовым призером чемпионата России (2016), серебряной медалисткой «Большого шлема» в Екатеринбурге (2017), участницей чемпионатов мира 2017, 2018 и 2019 годов.

Также в соревнованиях в Узбекистане участвовала еще одна челябинка Таисия Киреева, но она не сумела войти в число призеров в своей категории до 70 килограммов. Чемпионка страны-2019 провела на ташкентском татами две встречи — победила соперницу из Узбекистана и уступила австралийской спортсменке.