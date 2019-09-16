Южноуральские дзюдоисты провели открытую тренировку для детей

На стадионе «Челябинец» собрались маленькие чемпионы.

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15 сентября на стадионе «Челябинец» прошла открытая тренировка по дзюдо для детей и их родителей. Одним из организаторов этого семейного спортивного праздника стал Денис Ярцев — мастер спорта России международного класса, который совсем недавно завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо в Токио.

Денис отмечает, что цель этой тренировки — показать родителям, что такое дзюдо. Доказать, что это безопасный вид спорта, и он развивает не только физически, но и духовно.

«Мы уделяем внимание каждому ребенку, смотрим и следим именно за развитием и успешностью. И для самых маленьких на личном примере хотели показать, что медали — это реально, что каждый может этого достичь», — поделился Денис Ярцев.

Также Денис рассказал, что он постоянно анализирует свой путь, свой опыт. Видит не только лучшее из достигнутого, но и ошибки. Сегодня накопленный опыт спортсмен может передать будущему поколению дзюдоистов и сделать из них чемпионов. Сами дети отмечают, что Ярцев — очень техничный спортсмен и добиться таких результатов, как у него, будет очень сложно.

«Я слежу за выступлениями Дениса, смотрю его технику, приемы, подсечки. Пытаюсь брать с него пример. Хочу себе поставить красивую технику, но понимаю, что надо нарабатывать движения», — рассказала 13-летняя Лиза Агонен, которая занимается дзюдо с 6 лет.

Титулованный спортсмен упомянул, что уже готовится к следующим соревнованиям, сборы к которым начинаются уже через неделю.

Напомним, что Денис Ярцев — один из самых титулованных челябинских дзюдоистов. Он участвовал в Олимпийских играх-2016, является серебряным (2013, 2014) и бронзовым (2018) медалистом командных чемпионатов мира, чемпионом Европы и вторых Европейских игр-2019 среди смешанных национальных сборных, серебряным (2014) и бронзовым (2013, 2015, 2018) призёром командных чемпионатов Европы, обладателем командной «бронзы» первых Европейских игр (2015) и вторых Всемирных Игр боевых искусств (2013), победителем Всемирной летней Универсиады-2011, бронзовым призёром первенств Европы среди молодежи (2010, 2011).