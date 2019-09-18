Известный челябинский дзюдоист Денис Ярцев во второй раз стал отцом

Знаменательное событие произошло перед днем рождения спортсмена.

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В семье одного из самых титулованных челябинских дзюдоистов Дениса Ярцева произошло знаменательное событие. Супруга спортсмена Наталья 17 сентября родила сына. Такой замечательный подарок она сделала мужу на его день рождения — Денису и его брату-близнецу Дмитрию сегодня, 18 сентября, исполнилось 29 лет.

«Дорогой мой, любимый, поздравляю нас с тобой с этим прекрасным событием! Ещё один малютка сегодня осчастливил нас с тобой тем, что появился на этот свет. Наша семья стала больше, и уверена, что намного сильнее и крепче», — написала Наталья в соцсетях.

Ребенка решили назвать Демидом. Вес малыша — 3,7 килограмма, рост — 50 сантиметров. И это второй ребенок в семье Ярцевых — в январе 2017 года у супругов родилась дочь Виктория.

Редакция сайта «Первый областной» поздравляет молодых родителей с пополнением в семье и желает крепкого здоровья маме и малышу!