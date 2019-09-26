Южноуральские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях

Турнир проходил в Самаре с 21 по 22 сентября.

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В Самаре состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года — Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского. Этот турнир является отборочным на Первенство России.

В состязаниях, которые проходили 21 и 22 сентября выступили более 200 юниоров и юниорок из 23-х регионов страны. Сборная Челябинской области добыла в турнире три золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

Победителями в своих весовых категориях стали Елена Шманина, Асхаб Хаджимурадов и Кирилл Рошка.

«Серебро» у Владлены Фарахутдиновой и Ильи Юдина. «Бронзу» завоевали Эльмира Гареева и Анастасия Нарцева, а также Савелий Кириллов. Почти все медалисты, представляют Челябинск. Елена Шманина и Ильи Юдина отправились на турнир из Трехгорного.

Еще трое южноуральцев: Елизавета Резниченко, Алексей Собянин и Владимир Антонов, — спорили за награды того же достоинства, но в итоге заняли пятые места.

Стоит отметить, что в первый раз Кубок Митрополита проводился в 2016 году и был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России. Любимым детищем русского миссионера Японии была семинария, и именно он настоял в свое время на включении в ее программу дзюдо.