В Новосибирске завершились чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Победителем турнира среди женщин стала южноуральская спортсменка Мария Костюкевич, также на счету челябинских бойцов восемь наград различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.

В международных соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из 36 стран. Бойцы сборной Челябинской области завоевали 9 медалей: одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Чемпионкой мира среди женщин стала Мария Костюкевич. Серебряные медали завоевали Данила Гунько (юноши 14—15 лет) и Ярослав Бирюков (юноши 14—15 лет). А бронзовые награды добыли Юлия Капитонова («лайт» и «классика»), Лидия Кулясова («лайт» и «классика»), Тамерлан Расулов («лайт») и Дарья Кускова («классика»).

Добавим, что ранее приказом Министерства спорта Российской Федерации спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» было присвоено спортсмену по универсальному бою Александру Дурыманову. Напомним, что в прошлом году челябинский боец в дисциплине «лайт» стал победителем чемпионат мира в Волгограде.