Четыре южноуральских боксера выступят на Кубке России

Турнир пройдет в Самаре с 15 по 20 января

На Кубке России по боксу в Самаре определится состав мужской сборной России на чемпионат Европы. Будут бороться за путевки на континентальное первенство и четыре южноуральских спортсмена. На отборочный турнир отправились четыре наших земляка во главе с призером чемпионата мира Эдмондом Худояном, сообщает пресс-служба региональной федерации бокса.

Кубок России в Самаре пройдет с 15 по 20 января. Он определит участников чемпионата Европы по боксу — 2024. За путевки на главные старты континента будут бороться четыре спортсмена Челябинской области. Возглавит южноуральскую команду пятикратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира — 2023 Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг).

Выступит в турнире также чемпион Европы по боксу U22, серебряный призер первенства России среди молодежи Ахмадшох Мадхмадшоев (67 кг), бронзовый призер ЧР‑2023 Ильяс Додаржонов (75 кг) и серебряный призер ЧР‑2023 Андрей Стоцкий (92 кг).

Кубок России пройдет по системе «восьмерки сильнейших», где по восемь лучших спортсменов страны в каждой весовой категории определят победителей.