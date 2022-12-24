Южноуральские боксеры нокаутировали соперников на вечере бокса в Челябинске

Три наших земляка завершили свои поединки досрочно

Вчера, 23 декабря, в челябинском Дворце спорта «Юность» завершился вечер профессионального бокса PRAVDA Old School Boxing, в котором зрители стали свидетелями десяти поединков с участием бойцов из России, Бразилии, Ирана, Узбекистана, Кубы, Танзании и Беларуси. В главном бою вечера россиянин Дауд «Стхански» Кельбиханов одержал победу по очкам над соперником из Ирана Хасаном Юсефи.

Внимание челябинских любителей бокса было приковано к трем поединкам южноуральских спортсменов. К их радости все они не только одержали победы, но и закончили свои бои досрочно. Так, Максим Стахеев в третьем раунде завершил свой поединок победой техническим нокаутом над Андреем Кириным из Московской области. Кубинский боксер Мигель Байона, перехавший на Южный Урал, взял верх уже в первом раунде над Фонкоу Соха из Камеруна. И наконец, яркий дебютный поединок на профессиональном ринге провел чемпион России-2021 Андрей Стоцкий. Во втором раунде рефери остановил поединок, прекратив избиение Дениса Царюка из Санкт-Петербурга.

Кстати, свидетелем победы нашего земляка стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона, который, к слову является и президентом региональной Федерации бокса, поздравил перспективного бойца с успехом и пожелал успехов как в любительском, так и профессиональном боксе.

Из других событий, предварявших два главных поединка, стоит отметить яркий дебют женского бокса в рамках турниров под эгидой промоутерской компании PRAVDA Old School Boxing. Соорганизаторами боксерского вечера выступили региональная Федерация бокса и компания «УралБоксПромоушн». На ринг вышли две ярчайшие звезды, которые уверенно разобрались с соперницами из Танзании. Сначала это сделала чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана, а затем и призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Софья Очигава из России.

Главный бой вечера стал украшением всего боксерского шоу. В нем встретились Дауд «Стхански» Кельбиханов и Хасан Юсефи из Ирана. В нем инициатива переходила от одного бойца к другому. Ключевым моментом стал эпизод в 4-м раунде, когда обе боксера получили серьезные травмы после неудачного столкновения головами. Больше, как показалось, пострадал иранский боксер, у которого образовалось рассечение. Превозмогая боль, он согласился продолжить поединок и сумел его довести до конца. По результатам судейских записок победа была присуждена россиянину.