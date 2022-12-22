Будет драка, но по правилам бокса — участники боев встретились лицом к лицу

Поединки состоятся в челябинском Дворце спорта «Юность» 23 декабря

Сегодня, 22 декабря, в Челябинске состоялась процедура взвешивания участников предстоящего вечера профессионального бокса. Титулованные бойцы встретились лицом к лицу, поделились своими ожиданиями предстоящих поединков, пообещав показать красивые и зрелищные бои, а также пригласили всех любителей единоборств поддержать их завтра во Дворце спорта «Юность».

Все-таки странные эти люди, боксеры. Казалось бы, чем меньше времени остается до их выхода на ринг, тем напряженнее и серьезнее они должны себя чувствовать. Некоторые из них прибыли на Южный Урал за десятки тысяч километров от своей родины. Меньше суток и они выйдут на ринг против серьезных соперников, защищать себя от увесистых оплеух и стремиться уйти с ринга со щитом.

Как по мне, так я б желал, чтоб поскорей все это закончилось. Но у этих смелых ребят другой менталитет. И другие чувства. Они уже заряжены на бой и готовы растягивать удовольствие и наслаждаться предвкушением предстоящего поединка. И на процедуре взвешивания, как показалось, каждый ловил кайф от внимания к своей персоне.

Поначалу все шло своим размеренным ходом. Боксеры по очереди выходили к весам, расположенным в центре подиума. Зафиксировав данные, уходили чуть поодаль. Ждали аналогичной процедуры от своего оппонента. Затем традиционная битва взглядов лицом к лицу, банальные слова благодарности организаторам, обещания победить и т. д. Разбавил ситуацию боксер-великан Басир Абакаров. Двухметровый боец почти на голову выше своего завтрашнего визави Шохруза Рахимова. Кстати, на месте последнего я бы не стал искушать судьбу и снялся с поединка уже сейчас — уж слишком грозно и воинственно выглядит соперник из Дагестана.

«Завтра я буду драться. И из моих рук будут лететь искры!», — пообещал Басир Абакаров и улыбнулся как-то неопределенно — то ли шутит он так, то ли всерьез намерен поколотить своего оппонента. Ведущий хотел было напомнить бойцу, что завтра нужно не драться, а боксировать. «Ну ладно, буду драться по правилам бокса», — уточнил уроженец Избербаша, но вряд ли от этих слов Шохрузу Рахимову стало легче.

Суетившийся вокруг подиума директор Константин Пономарев, известный в прошлом боксер-профессионал, облегченно вздыхал. Для него самая сложная подготовительная часть в организации вечера бокса осталась позади. Впервые он принимает в подобных мероприятиях не как спортсмен или тренер, а как соорганизатор.

«Согласовать условия контракта, купить билеты, встретить, разместить, решить их бытовые вопросы, провести инструктаж... А еще всякие форс-мажорные ситуации случались, о них я уж говорить не буду. Голова кипит и кружится. Двое суток не спал, все на ногах. Ты не представляешь какой это адский труд», — поделился маленьким секретом автору строк Константин Пономарев.

А в это время с подиума заряжал всех присутствующих своей энергией Влад Туйнов. Чемпион мира по кикбоксингу оказался парнем с яркой и красиво поставленной речью. Кажется, ему даже готовиться не надо к тому, чтобы выступить ринг-анонсером любого турнира.

Пересказывать его слова не буду, но они заставили мимо проходящих посетителей комплекса замедлять шаг для того, чтобы вникнуть в суть происходящего. «Челябинцы, приходите завтра на бокс! Это будет мегакрутое событие. Мы вас порадуем нокаутами и красивыми поединками», — закончил свое выступление боец из Орла.

Увидят завтра зрители и два женских поединка. В них как минимум за двумя спортсменками будет пристальное внимание у экспертов бокса. Россиянка Софья Очигава сделала головокружительную карьеру в любительском боксе, была на протяжении многих лет лидером национальной команды. Ну и титулы говорят сами за себя — серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы...

Конечно, возраст берет свое и на ринге она уже не может «порхать как бабочка и жалить как пчела», но шороху в профессиональных боях точно навести еще может. Завтра это предстоит испытать на себе боксерше из Танзании Хэппи Дауди. И есть основания полагать, что после боя африканка не будет выглядеть такой уж счастливой, как ее имя.

«Не люблю делать громкие заявления, ринг покажет. Но есть желание дойти до титульного боя. И будет здорово, если в нем мне будет противостоять ирландка Кэти Тэйлор. У меня с ней давние счеты, надо вернуть один должок», — сообщила корреспонденту «Первого областного» Софья Очигава, напомнив о поражении в финале олимпийского турнира в Лондоне.

Не менее любопытным ожидается поединок и еще одной известной и титулованной спортсменки Фирузы Шариповой. В отличие от Очигавы, она раньше пришла в профессиональный бокс. Возможно, поэтому в ее активе уже были три чемпионских титула в разных весовых категориях. Она уже настолько известна, что ее пригласили сняться в киноленте «Телохранитель для дочери», где она сыграла саму себя. Кстати, премьера фильма запланирована в самое ближайшее время. Она призналась, что это был очень полезный и интересный для нее опыт.

«Завтра зрители увидят не менее интересную картину. В ринге хочу показать красивый бокс. И только потом буду двигаться к новым целям», — сказала Фируза Шарипова.

Менеджер спортсменки Сергей Завилейский добавил, что у ее подопечной остались только две самые желанные соперницы на ринге. По его словам, Шарипова мечтает сразиться с Софьей Очигавой и Кэти Тэйлор. «Какой-то тройной междусобойчик тут нарисовывается», — подумалось мне. И тут же осенила еще одна мысль — двух этих боксерш мы уже завтра увидим в Челябинске. Файткард женских поединков вечера бокса получается огненно-интересным.

Ну а в главном бою завтра сразятся Хасан Юсефи из Ирана и Дауд «Стхански» Кельбиханов. Они оказались еще и крутыми шоуменами. Устроили шуточные бодания головами на дуэли взглядов, устроили небольшую словесную перепалку на английском.

«Бокс, кикбоксинг, борьба... Мне все равно как и на чем биться. Я приехал сюда победить!» — сделал громкое публичное заявление Хасан Юсефи, разрушив все представления о людях его страны. По крайней мере, жители арабского Ирана в моем воображении казались строгими, серьезными и уравновешенными людьми, не бросающимися словами на ветер. В этой стране национальный вид спорта — вольная борьба, занятия которой отражаются и на человеческих качествах.

«О да, в Иране очень много сильных и титулованных борцов! Но и я из Дагестана, мы с рождения любим этот вид спорта. Если надо, мне есть что ему противопоставить и в борьбе, и в ММА. Но зачем думать о будущем? Уверен, завтра мы покажем кто сильней на кулаках. И это будет крутой бой», — заверил Дауд Кельбиханов.

Кажется, удалось вас подготовить к предстоящему событию? Интриг и интересных сюжетов после сегодняшнего мероприятия стало больше. Осталось только не забыть купить билеты и придти завтра во Дворец спорта «Юность». Начало поединков — в 19:00. И напомнить, что организаторами мероприятия выступят промоутерская компания Pravda совместно с «УралБоксПромоушн» при поддержке Федерации бокса Челябинской области.

Вечер профессионального бокса. Челябинск, 23 декабря. ДС «Юность», 19:00. Файт-кард:

10. Хасан Юсефи (Иран) vs Дауд Кельбиханов (Россия).

9. Джонатан Оливейра (Бразилия) vs Влад Туйнов (Россия).

8. Делавар Рамезанпур (Индия) vs Виталий Кудухов (Россия).

7. Хаппи Дауди (Танзания) vs Софья Очигава (Россия).

6. Денис Царюк (Россия) vs Андрей Стоцкий (Россия, Челябинск).

5. Шохруз Рахимов (Россия) vs Басир Абакаров (Россия).

4. Арслан Магомедов (Россия) vs Александр Иванов (Россия)

3. Фериче Машаури (Танзания) vs Фируза Шарипова (Казахстан).

2. Фонкоу Сох (Россия) vs Мигель Байона (Куба, Челябинск).

1. Андрей Кирин (Россия) vs Максим Стахеев (Россия, Челябинск).