Российский боксер Мурат Гассиев сразится за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA

Он ставит задачу выиграть в красивом стиле у американца Майка Балогуна

Сегодня, 3 марта, в Ереване состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого встретятся россиянин Мурат Гассиев и американец Майк Балогун. Они сразятся за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA в супертяжелой весовой категории. Боец, представляющий компанию «УралБоксПромоушн» сообщил, что планирует не только победить американца, но и сделать это в красивом стиле, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках вечера профессионального бокса в столице Армении состоятся пять поединков. В четырех из них выступят российские бойцы. Причем трое имеют непосредственное отношение к Челябинской области и промоутерской компании «УралБоксПромоушн». Так, свой второй поединок на профессиональном ринге проведет челябинец Андрей Стоцкий. Чемпион России — 2021 сразится с соперником из Узбекистана Равшанбеком Джаббаровым в тяжелом весе (до 90,7 кг).

В категории до 69,9 кг выступит кубинец Луис Мигель Байона, который уже несколько лет живет в Челябинске и представляет интересы компании «УралБоксПромоушн». Для него это будет пятый бой среди профи, а его соперником в этот раз выступит еще один представитель Узбекистана Музаффар Расулов. Отметим, что во всех своих четырех предыдущих боях кубинец с российским паспортом одерживал победу.

Ну а в главном бою вечера состоится противостояние Мурат Гассиев VS Майк Балогун. Они сразятся за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA в супертяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг). «Железный осетин» имеет в своем активе 29 побед (из них 22 — нокаутом) при 1 поражении. Американец на профессиональном ринге провел 20 поединков и во всех одержал победу (в том числе 16 — нокаутом).

«Спасибо моему сопернику за то, что в такое непростое для российских боксеров время принял этот бой. Я желаю ему удачи и здоровья. Уверен, что мы покажем хороший бокс. Ставлю перед собой задачу не только победить, но и сделать это в красивом стиле. И не важно как — нокаутом или по очкам», — рассказал журналистам после процедуры взвешивания Мурат Гассиев.

Вечер профессионального бокса. 3 марта. Ереван. «Демирчан-арена»

1-й бой. 66,7 кг. Хайррик Назарян (Армения) VS Гукас Гукасян (Армения)

2-й бой. 90,7 кг. Равшанбек Джаббаров (Узбекистан) VS Андрей Стоцкий (Россия)

3-й бой. +90,7 кг. Мирзохиджон Абдуллаев (Узбекистан) VS Артем Сусленков (Россия)

4-й бой. 69,9 кг. Музаффар Расулов (Узбекистан) VS Луис Мигель Байона (Куба/Россия)

5-й бой. +90,7 кг. Майк Балогун (США) VS Мурат Гассиев (Россия)

Российский боксер напомнил, что делает только первые свои шаги в новой для себя супертяжелой весовой категории. Поэтому есть цель планомерно выйти к серьезным и большим боям, а затем и к поединку за титул чемпиона мира.

«Мой соперник левша? Не вижу для себя в этом проблемы. Если ставишь перед собой высокие цели, то должен побеждать любого соперника. Подготовка к бою прошла хорошо, настроение и самочувствие отличное. Удалось залечить все свои травмы и болячки, двигаемся только вперед», — добавил Мурат Гассиев.

Напомним, что вечер профессионального бокса в Армении организован промоутерскими компаниями «Патриот» и «УралБоксПромоушн» при поддержке генерального партнера букмекерской компании «Лига ставок». Прямую трансляцию поединка между Гассиевым и Балогуном болельщики смогут посмотреть на российском телеканале РЕН ТВ.

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