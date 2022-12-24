Алексей Текслер отметил положительную динамику развития бокса в Челябинской области

Глава региона посетил открытую тренировку спортсменов в Центре единоборств

Сегодня, 24 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил открытую тренировку по боксу для детей, которая прошла в Центре единоборств во Дворце спорта «Юность». Глава региона осмотрел новое помещение центра, пообщался с ребятами и тренерами, а также вручил удостоверения Мастеров спорта России двум боксерам — Максиму Плешкову и Тамерлану Касымову, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Участие в мастер-классе с членами сборной региона и призерами чемпионата России по 2022 года приняли 212 юных боксеров из 11 школ бокса региона. Массовую зарядку для ребят провел 23-летний Чемпион мира по боксу 2021 года Марк Петровский, который входит в топ-7 российских боксеров тяжелой весовой категории. Также для юных боксеров прошли показательные спарринги членов сборной Челябинской области, серия мастер-классов и брейн-ринг — интеллектуальная игра с вопросами о боксе.

«Сегодня важный день в жизни ребят, к ним приехал Чемпион мира Марк Петровский. Мне кажется, интересно, когда ты растешь, наблюдать за теми людьми, которые достигли определенных результатов, перенимать их опыт. Я уверен, что ребята эту тренировку запомнят на всю жизнь. Это по-настоящему спортивный праздник, тем более он проходит здесь, в Центре единоборств. Мы помним, еще год назад на этом месте был старый автовокзал, и жители проголосовали за то, чтобы этот объект стал спортивным и благоустроенным»,— отметил Алексей Текслер.

Также глава региона подчеркнул, что бокс в Челябинской области очень любят, и этим спортом занимаются более 10 тысяч южноуральцев. Кроме того, традиционно на Южном Урале появляются все новые чемпионы не только российских соревнований, но и международного уровня.

«В этом году у нас неплохой результат: более 250 человек стали чемпионами и призерами различных соревнований, 19 человек — международных соревнований»,— уточнил Алексей Текслер.

После тренировки по боксу ребята получили автографы от спортсменов, а губернатор принял участие в заседании наблюдательного совета Федерации бокса Челябинской области, где обсудили планы работы на 2023 год.