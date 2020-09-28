Южноуральские баскетболисты провели по две игры на Кубке России

«Металлург» и «Челбаскет» выиграли и проиграли по одной встрече.

Послушать 00:00

Баскетболисты из Челябинской области в прошедшие выходные провели по 2 встречи в рамках Кубка России. И «Металлург», и «Челбаскет» одержали по одной победе и потерпели по одному поражению.



В группе Б, матчи которого играют в Курске, челябинцы схлестнулись с «МицуБАСКЕТ» из Липецка и хозяевами площадки — командой «Русичи». Игрокам из столицы Южного Урала удалось обыграть липецких баскетболистов, но одержать победу над игроками из Курска челябинцы не смогли.

Встреча с «МицуБАСКЕТ» прошла в субботу, 26 сентября, и закончилась победой южноуральцев со счётом 87:71. Лучшими в составе «Челбаскета» стали Дмитрий Якунин, заработавший 19 очков и 5 передач, Андрей Егоров, набравший 10 подборов и 1 блокшот и Владимир Емельянов, на счету которого 5 перехватов. Следующий матч, против «Русичей» состоялся в воскресенье, 27 сентября, и закончился поражением «Челбаскета»: 78:92. Лучшим, согласно статистике, вновь стал Дмитрий Якунин, в активе которого 19 очков, 9 подборов и 1 блокшот, 10 передач на счету Владимира Емельянова, а в активе Андрея Егорова 3 перехвата. Как по итогу матча с «Русичами» отметил Дмитрий Якунин, на результате сказалось то, что «Челбаскет» проводил третью игру подряд.

«Опять проиграли первую четверть, в итоге всю игру были в роли догоняющих. В концовке матча нам удалось сократить разницу в счете до 8 очков, однако на большее уже не хватило сил»,— отметил Дмитрий Якунин.

На текущий момент «Челбаскет» с 6 баллами занимает 3-е место в группе «Б». Свой следующий матч челябинские баскетболисты проведут во вторник, 29 сентября, против «Зенита-М» из Санкт-Петербурга.

Группа «В», в которой свои встречи проводит «Металлург», играет матчи в Магнитогорске, во дворце спорта имени Ромазана. Команда из второй столицы региона также выиграла субботний матч и проиграла воскресный. Первую встречу магнитогорцы провели против «Енисея-2» и закончили её победой со счётом 88:75. В составе «Металлурга» отличился Станислав Сарафанкин, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 передач. Кроме того, на счету нападающего 5 перехватов. Следующий матч «Металлург» играл против команды «Барнаул» из Алтайского края, уступив со счётом 73:84. Лучшими у магнитогорцев стали Вадим Балякин — 20 очков, Станислав Сарафанкин — 9 подборов и Андрей Лысенков — 7 передач и 3 перехвата.

Отметим, что после 3-х встреч магнитогорцы занимают 2-ю строчку в группе «В». На счету «Металлурга» 7 очков.