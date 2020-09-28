В Челябинске состоялся отборочный этап на Всероссийские соревнования по баскетболу

Все проходило в рамках областной универсиады.

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26 и 27 сентября в Челябинске состоялся региональный отборочный этап Всероссийских соревнований по баскетболу «АСБ 3х3» в дивизионе «АСБ Танкоград». Также отмечается, что этот турнир проходил в рамках областной универсиады.

К слову, АСБ — крупнейшая студенческая спортивная лига России и Европы по количеству команд, которая ежегодно проводит более 4 тысяч матчей в 69 регионах России с участием 800 мужских и женских коллективов. Победитель Суперфинала «АСБ 3х3» получает право представлять Россию на крупных международных соревнованиях среди студентов.

«Соревнования проходили без зрителей, участники и судьи за пределами спортивной площадки на территории МАУДО «ДПШ» соблюдали масочный режим. А на входе осуществлялась термометрия и контроль/допуск участников в соответствии с поданными заявками на основании предъявления паспорта гражданина РФ. Для всех желающих была организована техническая трансляция игр в нашей группе в соцсети», — сообщили организаторы турнира.

Соревнования были разделены на два этапа: мужской и женский. Среди мужчин места распределились следующим образом: 1 место заняли представители МГТУ им. Носова (Магнитогорск), 2 место — УралГУФК, а замкнули тройку лидеров баскетболисты из ЮУрГУ.

МГТУ им. Носова оказался сильнее всех и среди женских сборных — они заняли первое место. Баскетболистки из ЮУрГУ поместились на второй строчке в итогах регионального отбора, а третью строчку заняли представительницы ЮУрГГПУ.