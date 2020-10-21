«Челбаскет» примет на своей площадки «Динамо-МГТУ» из Майкопа

Игры в прямом эфире покажет 1obl.tv.

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Соперников из Майкопа примет на своей площадке БК «Челбаскет» из Челябинска. Встреча против команды «Динамо-МГТУ» состоится сегодня, 21 октября, во дворце пионеров и школьников имени Крупской. Матч пройдёт в рамках чемпионата Суперлиги-2.



«Принимаем дома еще один коллектив спортивного общества „Динамо“. На этот раз это команда „Динамо-МГТУ“ из Майкопа, имеющая богатую историю выступлений в профессиональных лигах страны. Лидер команды — известный баскетболист Илья Александров, чемпион Суперлиги-1 и Суперлиги-2, мастер спорта международного класса, в свои 39 лет по-прежнему показывающий высокий уровень игры»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе БК «Челбаскет».

Игра начнётся в 19:00 по челябинскому времени. Отметим, что по эпидемическим требованиям она пройдёт без зрителей, однако любители баскетбола смогут посмотреть её в прямом эфире на сайте 1obl.tv.

Напомним, «Челбаскет» был возрождён в этом году. В прошлые выходные челябинские баскетболисты принимали на своей площадки «Динамо» из Ставрополя и потерпели поражение со счётом 65:81. Ранее команда успела принять участие в Кубке России. Челябинцы играли в группе Б, одержав одну победу в четырёх играх.