«Челбаскет» перед стартом «регулярки» принял участие в Кубке России

Баскетболистам не удалось выйти в 1/16 финала.

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С 25 сентября в профессиональном баскетболе начался знаковый турнир — Кубок России среди мужских команд. Особо его отличает, что эти соревнования — юбилейные, двадцатые.

И в нем участвовал челябинский клуб «Челбаскет», который вернулся в профессиональную лигу после трехлетнего перерыва. Они приняли участие в групповом этапе турнира. Только вот выйти в 1/16 финала Кубка России им не удалось.

«Результаты нашей команды на отборочном этапе Кубка России, на мой взгляд противоречивые. С одной стороны, первые три игры показали, что мы не уступаем в уровне нашим будущим соперникам по Чемпионату мужской Суперлиги 2. Но заключительная игра указала на необходимость работы над физическими кондициями — парни не смогли держать игровой темп в интенсивном формате, 4 игры за 5 дней», — поделился директор БК «Челбаскет» Максим Перцев.

Он также отметил, что команда в любом случае получила хорошую игровую практику на турнире. А с возвращением домой «Челбаскет» ждет большой объем тренировочной работы.

Первый матч регулярного сезона «Челбаскет» проведет на домашнем паркете 18 октября. Соперником команды станет БК «Динамо» (Ставрополь).