Южноуральские баскетболисты проиграли в гостевых матчах

«Металлург» с минимальным счётом уступил «Тамбову», «Челбаскет» не смог переиграть «МицуБАСКЕТ».

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Поражениями для южноуральского баскетбола закончился очередной игровой день в Суперлиге-2. Магнитогорский «Металлург» на выезде уступил БК «Тамбов» и прервал победную серию, «Челбаскет» потерпел поражение от липецкой команды «МицуБАСКЕТ».



Обе встречи прошли в четверг вечером, в 20:00 и в 21:00 по челябинскому времени. Первыми на паркет вышли игравшие в Липецке челябинцы. По ходу всех четырёх четвертей они уступали «МицуБАСКЕТ» в счёте, а ключевым стал второй игровой отрезок, который команда из столицы Южного Урала проиграла 9:22. В общем же встреча закончилась победой липецкой команды — 75:50.

Отметим, для «Челбаскета» это поражение стало вторым в трёх последних играх. Всего после трёх встреч в активе челябинцев четыре очка и пятое место в сводной таблице Суперлиги-2.

Часом позже, в 21:00, на паркет в Тамбове вышли баскетболисты магнитогорского «Металлурга». Им предстояло провести матч против местной команды. Первая четверть игры осталась за БК «Тамбов» — 18:7, но уже второй и третий отрезок игры магнитогорцы взяли ход игры под свой контроль, выиграв их 15:22 и 11:22. К последней четверти «Металлург» подходил с преимуществом в счёте, побеждая 51:44, однако «дожать» и забрать себе победу они не смогли. В итоге игра завершилась победой «Тамбова» в отрезке 28:19 и итоговой победой — 72:70.

Отметим, для «Металлурга» это поражение стало первым в текущем сезоне. Сейчас команда из Магнитогорска имеет в активе пять баллов и находится на втором месте в турнирной таблице Суперлиги-2.

Следующие игры оба клуба проведут в выходные. Южноуральские команды обменяются соперниками. В воскресенье, 1 ноября, «Челбаскет» приедет в Тамбов, где сыграет против местной команды, а «Металлург» — в Липецк, где будет противостоять «МицуБАСКЕТ». Игры начнутся в 16:00 и в 17:00 по челябинскому времени.